in foto: Foto di repertorio

Trovato a terra, morto e con una profonda ferita sulla fronte. Non è ancora chiaro se essa sia stata provocata da una caduta accidentale oppure sia il frutto di un colpo sferrato con un corpo contundente. E' mistero sulla morte di un ucraino di 48 anni, trovato senza vita ieri mattina nella sua abitazione in via Alessandro Solivetti, quartiere Torrevecchia alla periferia di Roma. Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trionfale e del nucleo investigativo di via dei Selci.

Il cadavere, come detto, è stato ritrovato riverso sul pavimento e presentava una ferita sulla fronte. Informazioni decisive sulla causa della morte arriveranno dai risultati dell'autopsia sulla salma, che verrà eseguita nelle prossime ore. Oggi verranno ascoltati anche i vicini dell'uomo, importanti per capire se siano state sentite urla dai condomini nel lasso di tempo in cui è avvenuta la morte del 48enne ucraino. Per ora tutte le ipotesi rimangono valide: una caduta violenta sul pavimento in seguito, probabilmente, a un malore? Oppure si tratta di una ferita provocata da un oggetto contundente e quindi un omicidio? Spetterà ai carabinieri risolvere il mistero.