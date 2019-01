in foto: carabinieri – foto di repertorio

Trovato il cadavere di un uomo, di cui ancora è sconosciuta l'identità, in un appartamento di un palazzo in via Dina Galli, zona Vigne Nuove, periferia nord est di Roma. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma l'intervento dell'ambulanza si è rivelato inutile. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Montesacro e del Nucleo Investigativo di via in Selci.

Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio

Le cause della morte non sono chiare, ma non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. Per avere ulteriori dettagli su cui lavorare gli investigatori attendono l'arrivo del medico legale. A breve dovrebbe recarsi sul posto anche il magistrato di turno.

Secondo quanto riporta il Messaggero, il cadavere è di un uomo di nazionalità marocchina di circa 40 anni. Presenterebbe evidenti segni di coltellate.