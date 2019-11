in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 76 anni è stato trovato morto all'interno di un'azienda a Roma, quartiere Battistini. Il ritrovamento è avvenuto in via Soriso, dove sono intervenuti i poliziotti del commissariato Aurelio e della Squadra Mobile di Roma. Stando a quanto si apprende, il cadavere sarebbe stato trovato riverso a terra in un lago di sangue. Secondo le prime informazioni a dare l'allarme sarebbe stata la figlia, che non aveva notizie del papà da questa mattina.

Fermato il figlio dell'uomo: avrebbe confessato omicidio del papà

Il figlio dell'uomo, stando a quanto riporta l'agenzia Ansa, è stato fermato dalle forze dell'ordine e avrebbe confessato l'omicidio del padre. Secondo fonti di polizia si tratterebbe di un uomo di 38 anni con precedenti penali, anche per truffa. Avrebbe detto di aver colpito il papà a martellate.

Sono tuttora in corso, comunque, le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Per il momento gli investigatori non hanno reso note altre informazioni in merito alla vicenda.