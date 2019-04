Momenti di paura in Largo Arenula, nel centro di Roma, dove una persona si è accasciata al suolo davanti all'edicola ed è morta. Secondo le informazioni ricevute si tratterebbe di un uomo sulla trentina, probabilmente un senzatetto. Non è chiaro cosa abbia provocato il decesso, forse l'uomo è stato colto da un malore improvviso che gli è risultato fatale. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile. La scena è avvenuta davanti agli occhi spaventati dei passanti che, vedendo l'uomo cadere a terra privo di sensi, si sono fermati e hanno dato l'allarme. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 arrivato in ambulanza ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare, inutili i soccorsi. A seguire il caso gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che arrivati hanno transennato l'area per svolgere le operazioni di rito e ha informato la Procura. Presenti anche i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni e raccolto informazioni sull'accaduto. Sono ancora in corso le procedure d'identificazione. Sulla salma non sono stati trovati segni di violenza.