in foto: I vigili del fuoco in azione – foto vigili del fuoco

Un uomo è stato investito da un treno intorno alle 19 e 15 di oggi, 4 aprile 2019, nei pressi della stazione di Valmontone sulle linea ferroviaria Roma-Cassino. La persona investita è morta praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto di un carro sollevamenti.

Rfi: servizio interrotto in entrambi i sensi di marcia

Al momento, come comunica Ferrovie dello Stato in una nota, la linea ferroviaria Roma-Cassino è bloccata in entrambi i sensi di marcia: "Dalle 18.40 la circolazione ferroviaria fra Zagarolo e Colleferro (linea Roma-Napoli, via Cassino) è sospesa per l'investimento mortale di una persona nella stazione di Valmontone. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. La circolazione potrà riprendere solo dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria". Questo l'aggiornamento delle 20 e 45 che spiega come la circolazione sia ancora interrotta. Il servizio dei treni a lunga percorrenza è stato deviato verso Formia: "Ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra Zagarolo e Colleferro (linea Roma – Napoli, via Cassino) per l’investimento di una persona nella stazione di Valmontone. Riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso, via Formia, per i treni a lunga percorrenza. Sul posto l’Autorità giudiziaria per i rilievi di rito".