in foto: Bus allagato, via Prenestina diventa un fiume

Un'ora scarsa di temporale ha provocato importanti disagi in molte zone di Roma, soprattutto nel territorio del V Municipio e in particolare tra via Prenestina e via Palmiro Togliatti. La video-denuncia, pubblicata sulla pagina Facebook del Partito democratico del V Muncipio di Rom, mostra "le condizioni su un bus" nella tarda serata di ieri. "Il punto incriminato è l'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina, davanti alla sede del municipio. I risultati dall'amministrazione M5S nel nostro territorio sono questi: in quattro mesi non hanno pulito nemmeno le caditoie davanti al municipio".

La carreggiata di viale Palmiro Togliatti è praticamente diventata un fiume, con l'acqua alta oltre un metro, ed è bastato aprire le porte del bus alla fermata per far entrare l'acqua e far allagare il mezzo Atac. Altre fotografie di come si presentava viale Togliatti ieri sera sono state postate su Facebook da Franco Menenti.