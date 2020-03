in foto: Smart percorre le banchine chiuse e allagate del Lungotevere

Una Smart percorre le banchine chiuse e allagate del Lungotevere di Roma. Il video è stato pubblicato da un utente sulla pagina Facebook #OpenMunicipioXIV. Non è chiaro il motivo che abbia spinto il conducente della Smart a percorrere le banchine con la sua automobile, mettendo a repentaglio la sua vita. Il video, scrive l'utente, è stato realizzato due giorni fa.

Restano chiuse le banchine di accesso al Lungotevere

Con avviso pubblicato sul sito del Comune di Roma il 3 marzo, il Campidoglio ha comunicato che "restano chiusi gli accessi alle banchine del tratto urbano del fiume Tevere. Al via il cantiere per il ripristino dell'accessibilità. Sono cominciati i lavori per il ripristino dell’accessibilità delle banchine, chiuse dallo scorso dicembre a seguito della piena del fiume. Il cantiere mobile interesserà la banchina della pista ciclabile a partire dall’altezza di Ponte Cestio per poi risalire fino all’altezza di Lungotevere Oberdan". Evidentemente qualcuno non ha rispettato la chiusura degli accessi alle banchine e ha percorso lo stesso il Lungotevere completamente allagato.