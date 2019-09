A Roma, nella cornice del Foro Italico, è stata inaugurata ‘La Pista di Pietro', una pista di atletica di 60 metri con tre corsie realizzata con scarpe di gomma riciclata, dedicata a Pietro Mennea in occasione del quarantesimo anniversario del suo record del mondo sui 200 metri. Sulla pista, posizionata nell’area esterna della Sala delle armi al Foro Italico, i ragazzi potranno sfidare virtualmente il record italiano di Mennea sui 60 metri grazie all'utilizzo di led che andranno alla velocità del suo record. Un progetto ideato da Paolo Masini e Nicolas Meletiou, fondatore del progetto Esosport di ESO Società Benefit e che vede la collaborazione diretta di Manuela Olivieri Mennea, moglie del campione olimpico dei 200 metri piani a Mosca 1980. L’iniziativa, ispirata al corridore Pietro Mennea, ha come obiettivo quello di minimizzare l’accumulo dei rifiuti in discarica, con il progetto esosport run dedicato alla raccolta e al riciclo di scarpe esauste, per ottenere materia prima seconda con la quale è stata realizzata la superficie di corsa de “La pista di Pietro”, una pista removibile e itinerante che farà la sua prima tappa in Italia a Roma durante la Settimana europea dello sport. Al progetto ha aderito anche Manuela Olivieri Mennea, moglie di Pietro, che ha donato alla campagna di raccolta le scarpe da corsa del marito, un gesto simbolico di forte coinvolgimento emotivo, a testimonianza che “La Pista di Pietro” contiene una parte del sogno di Pietro Mennea di continuare a correre e di far vivere questa esperienza ai giovani.

La ‘Settimana Europea dello Sport'

“La pista di Pietro” si colloca nell’ambito delle iniziative Runfest organizzate dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera per incentivare la pratica dello sport, l’adozione di sani stili di vita indicati per favorire salute e benessere psico-fisico. Nella Settimana europea dello sport, caratterizzata dall’hashtag #beactive, “La pista di Pietro” lancia la sfida agli studenti di ogni ordine e grado, “Corri su “La pista di Pietro” e gareggia con l’obiettivo di battere o avvicinarti il più possibile al record di 6’68” ottenuto da Pietro Mennea sui 60 mt indoor nel 1976.

I ragazzi correranno sfidando Mennea, le luci a LED si accenderanno alla velocità del record di Pietro. All’arrivo, ogni concorrente riceverà un attestato riportante il tempo di gara, firmato da Manuela Olivieri Mennea.