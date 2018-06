in foto: Una persona impegnata nell’arrampicata libera (Getty images)

Una bambina è precipitata da una parete dell'arrampicata ed è caduta violentemente al suolo dopo un volo di sei metri. A riportare la notizia il Corriere della Sera: la piccola di 9 anni è sopravvissuta per miracolo all'incidente, riportando la rottura di diverse vertebre ma, fortunatamente, senza danni permanenti. È successo il 22 aprile scorso in un centro commerciale di Roma. L'incidente sarebbe avvenuto a seguito della lacerazione della corda di protezione. A presentare l'esposto in procura sono stati i genitori. Secondo le informazioni ricevute al momento non ci sono indagati ma l'inchiesta è aperta per verificare se i gestori abbiano rispettato tutte le norme di sicurezza richieste dalla legge. Sul caso indaga la procura che ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime.

Precipita dalla parete: indagini sulle attrezzature

Secondo le ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, la piccola avrebbe perso la presa durante l'arrampicata, mentre si stava divertendo insieme ad altri bambini. Al momento dell'accaduto si trovava a un'altezza di circa sei metri. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l'anno trasportata in ambulanza con urgenza all'ospedale Bambin Gesù. Il pm Maria Bice Barborini ha predisposto il sequestro della corda per farne accertare l'usura. La piccola è rimasta in ospedale per 12 giorni e da un mese indossa un busto speciale per agevolare la guarigione dei traumi nella maniera corretta.