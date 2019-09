Una ragazzina di dieci anni ha minacciato di togliersi la vita a Roma, lanciandosi dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo, ma grazie all'intervento di due poliziotte è stata messa in salvo senza conseguenze. Momenti di paura e una tragedia sfiorata, ma la vicenda non ha avuto conseguenze gravi grazie al pronto intervento delle due agenti, che non hanno esitato un attimo, entrando di corsa nell'appartamento in suo soccorso. L'episodio è stato reso noto oggi dalla Questura della capitale, anche se per tutela dell'identità della minore non sono stati divulgati particolari.

Bimba arrampicata sul cornicione

Le due agenti, che lavorano alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, stavano camminando insieme libere dal servizio, quando hanno notato un gruppo di persone ferme in mezzo alla strada. Insospettite dallo strano comportamento hanno cercato di capire cosa stesse accadendo. Guardando in alto, lungo il palazzo, hanno visto la bimba arrampicata sul cornicione. Pensando al peggio, sono intervenute subito in suo soccorso.

Due poliziotte la salvano

Le poliziotte sono entrate di soppiatto all'appartamento al terzo piano, all'interno del quale si trovava solo un'anziana. Le agenti evitando movimenti bruschi e senza spaventarla, sono riuscite ad afferrarla insieme e a portarla in salvo. Una volta al sicuro, l'hanno stretta forte tra le braccia. Evitato il tragico epilogo si indaga adesso per appurare il contesto, prima di tutto familiare, in cui la tragedia sfiorata è maturata, cercando di risalire alle motivazioni che abbiano provocato lo stato di malessere nella piccola, tanto da spingerla a togliersi la vita.