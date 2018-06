in foto: Foto LaPresse

Ha perso il controllo e ha tentato di darsi fuoco. È stata la reazione imprevedibile di un ambulante sorpreso dalla polizia locale nel centro storico di Roma senza le autorizzazioni necessarie per vendere in strada. L'uomo ha tentato di togliersi la vita cospargendosi il corpo di liquido infiammabile, probabilmente benzina, ma è stato bloccato dall'intervento della polizia locale mentre si trovava in via dei Fori Imperiali. Gli agenti fortunatamente sono riusciti a fermarlo prima che potesse accendere la fiamma, è stato soccorso e portato in ospedale.

Fori Imperiali: tenta di darsi fuoco

Secondo le informazioni apprese, l'autore del gesto è un italiano di circa 30 anni, che al momento dei controlli della polizia locale era sprovvisto delle autorizzazioni necessarie ad esercitare l'attività in strada. L'uomo, alla vista degli agenti intervenuti per un controllo, ha reagito in maniera improvvisa e inaspettata, con l'intenzione di compiere l'estremo gesto.