in foto: Il toro avvistato in strada

Un toro passeggia tranquillamente in strada in via Silvestri, nel quartiere romano di Bravetta, a nord ovest della Capitale. Sembra essere fuggito, insieme a due mucche, dalla vicina Valle dei Casali. L'animale, in attesa dell'arrivo del proprietario, è stato scortato nella sua ‘passeggiata' da un'automobile dei vigili urbani del gruppo Monteverde. I vigili hanno cercato di condurre il toro verso un prato, ma le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili, con le automobili che hanno dovuto rallentare vista l'impossibilità di sorpassare il quadrupede.

Fortunatamente, comunque, la situazione è rimasta sotto controllo e l'animale non ha mostrato nessun segno di irrequietezza. Gli agenti della polizia locale hanno rintracciato il proprietario e quest'ultimo, aiutato da altre persone, è andato a riprendere sia toro che mucche. La scena è stata ripresa da qualche passante e postata sul gruppo Facebook ‘Riprendiamoci Roma'.