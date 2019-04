Un supermercato nella loro auto. È lo scenario che questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ponte Milvio hanno trovato in una macchina ispezionata durante un controllo di routine. Le forze dell'ordine, controllando l'abitacolo, hanno rinvenuto nel bagagliaio centinaia di alimenti e vari prodotti per l'igiene personale. Le quattro persone a bordo del mezzo, due uomini e due donne, sono state denunciate per ricettazione. Il sospetto è che gestissero un traffico illegale dei prodotti trovati nel mezzo, allestendo una sorta di discount mobile. All'interno della macchina i poliziotti hanno trovato di tutto, dalle confezioni di salmone affumicato a vari flaconi di shampoo, fino ad affettati di vario genere. Gli occupanti del veicolo, tutti di provenienza rumena, sono stati fermati dagli agenti e accusati di aver comprato gli alimenti per poi venderli traendo un profitto illecito.

Cosa c'era nella macchina

Gli agenti della Polizia di Stato erano impegnati in un ordinario controllo dei veicoli intorno a Ponte Milvio. Uno di loro, fermando la macchina con a bordo le quattro persone, ha ispezionato l'abitacolo da cima a fondo. Le forze dell'ordine hanno scoperto che gli occupanti del mezzo tenevano nascosti nel bagagliaio vari alimenti, oltre a una gamma di prodotti per l'igiene. Un vero e proprio discount, grazie al quale riuscivano a procurarsi dei guadagni con la vendita dei vari oggetti. Le forze dell'ordine hanno trovato varie bottiglie di vino, alcune confezioni di cioccolato, barattoli di miele, parmigiano, salami, olio e aceto. Non solo, anche deodoranti, profumi e bagnoschiuma. Il tutto veniva probabilmente immessi in un mercato nero, grazie al quale i quattro occupanti dell'abitacolo riuscivano a guadagnare un profitto. I due uomini e le due donne sono stati fermati e denunciati con l'accusa di ricettazione.