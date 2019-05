in foto: Foto di repertorio

Stando a quanto riferisce l'agenzia AdnKronos, sarebbe in corso (dalle prime ore della mattina di venerdì 24 maggio) un nuovo blitz contro esponenti del clan dei Casamonica a Roma. In azione i carabinieri e gli uomini del Gico, Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata, della Guardia di Finanza. Perquisizioni in atto in tutta la zona Tuscolana a sud est della Capitale. Sempre stando a quanto riferisce AdnKronos, sarebbero in corso anche diversi arresti.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato alla Romnina il Parco della Legalità, un'area verde nel luogo in cui si trovava una villa abusiva dei Casamonica, confiscata e poi demolita. All'evento hanno partecipato il presidente dell'Osservatorio regionale per la Sicurezza e la Legalità Giampiero Cioffredi, il Prefetto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata Saverio Ordine, il procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma Giovanni Salvi e don Luigi Ciotti, presidente dell'Associazione Libera. Anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che era presente il giorno della demolizione, ha commentato da Palermo durante la cerimonia di commemorazione a Palermo delle stragi di via Capaci e via D'Amelio: "Uno dei momenti più belli di questi 11 mesi da ministro è stato quando ho dato il primo colpo a una villa dei Casamonica che oggi è diventato un giardinetto. Stiamo combattendo la mafia a colpa di legalità e di magistratura, come diceva Falcone non dobbiamo arrenderci".