Un ragazzo di vent'anni è stato denunciato per percosse e lesioni personali per aver colpito senza motivo tre persone davanti a un locale. Una di queste è dovuta andare in ospedale per le ferite riportate al volto, giudicate guaribili in sette giorni. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e denunciato a piede libero: non si conoscono ancora i motivi del gesto. Il ventenne, infatti, non conosceva le persone che ha picchiato, né aveva litigato con loro prima della colluttazione. Sembra che fosse semplicemente molto ubriaco, e per questo abbia iniziato a infastidire alcune persone che stavano davanti un ristorante in via dei Giubbonari. E poi, senza preavviso, ha iniziato a prenderle a pugni in faccia. Due se la sono cavata senza troppi danni, un altro è dovuto andare invece al pronto soccorso. A fermare il ventenne è stata una pattuglia di carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell'8 Reggimento "Lazio". I militari stavano svolgendo un servizio di controllo quando hanno visto la scena e sono intervenuti per bloccare il ragazzo.

Tre ragazze denunciate, hanno rubato il portafoglio a una turista tedesca

Poco dopo, nel corso della stessa serata, i carabinieri della Stazione Roma Centro hanno denunciato tre ragazze, tutte di età compresa tra i 19 e i 20 anni, perché hanno provato a derubare una turista in via del Teatro Marcello. Le giovani si erano avvicinare alla donna – una cittadina tedesca di 64 anni – e le hanno rubato il portafogli. Dopodiché hanno provato ad allontanarsi e darsi alla fuga. Raggiunte dai militari, sono state bloccate con la refurtiva, che è stata recuperata e restituita alla vittima, contenta di aver ritrovato il portafogli con soldi e documenti: tutte e tre sono state invece denunciate per furto aggravato in concorso.