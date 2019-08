Ubriaco e senza patente al volante di un'auto ha travolto due persone e provocato un incidente nella serata di ieri – domenica 25 agosto – su via Farini a due passi dalla stazione Termini. Secondo quanto ricostruito l'auto con a bordo il giovane di 24 anni coinvolto nella vicenda, ha bruciato un semaforo rosso finendo per scontrarsi con un'altra vettura, che sbandando ha colpito due persone che attraversavano la strada. Poi ha abbandonato l'automobile e si è dato alla fuga a piedi. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Villa Glori che, dopo aver ascoltato diversi testimoni che gli hanno descritto il fuggitivo, si sono messi sulle sue tracce riuscendo a rintracciarlo mentre si allontanava. Il ragazzo ha fatto resistenza agli agenti, rifiutando di identificarsi e aggredendoli. Bloccato è stato fermato e portato negli uffici del commissariato Viminale dove è stato identificato e denunciato. Sottoposto all'etilimetro è così emerso che si trovava alla guida ubriaco e i successivi controlli hanno portato alla luce come non abbia la patente.

In tutto sono state tre le persone coinvolte nell'incidente provocato dal 24enne. Si tratta del conducente della vettura tamponata e dei due pedoni travolti mentre attraversavano, un uomo e una donna incinta al settimo mese di gravidanza. L'automobilista è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 1o giorni, mentre le altre due persone coinvolte sono state ricoverate: l'uomo ha riportato una frattura scomposta alla gamba giudicata guaribile in trenta giorni, mentre la donna incinta un trauma addominale e una frattura al braccio sinistro. Per fortuna il feto non ha riportato danni. Il ragazzo fermato dovrà ora rispondere dei reati di omissione di soccorso, lesioni personali, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre che della guida in stato di ebrezza e senza patente.