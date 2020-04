in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 40 anni di nazionalità albanese è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Avrebbe insultato e accusato la moglie di averlo tradito e poi l'avrebbe picchiata. L'uomo, T.J. le sue iniziali, è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti diretto da Giuseppe Sangiovanni.

L'intervento della polizia in via Michele Bonelli, quartiere Primavalle

Stando a quanto si apprende, i poliziotti sono intervenuti in via Michele Bonelli, quartiere Primavalle di Roma, zona nord della Capitale, per una segnalazione di lite in famiglia. Il fatto è accaduto martedì, 31 aprile. Quando sono arrivati, nell'androne del palazzo hanno incontrato la moglie del 40enne, comprensibilmente agitata e spaventata: il marito, appena sveglio e già ubriaco di prima mattina, ha cominciato a insultarla e ad accusarla di averlo tradito. Lei ha cercato di scappare, ma è stata bloccata ed è stata picchiata più volte sul viso dal marito. Dopo essere riuscita per un attimo a divincolarsi ha chiamato il 112 ed è scappata di casa. Gli agenti hanno trovato il 40enne ancora all'interno dell'appartamento, sdraiato sul letto, ancora ubriaco e in stato confusionale. Ha subito ammesso di aver picchiato la moglie e si è consegnato agli agenti. Accompagnato presso gli uffici di polizia, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e accompagnato al carcere di Regina Coeli. La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale. E' stata dimessa con una prognosi di sei giorni.