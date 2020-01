in foto: Foto di repertorio

Anche domani, mercoledì 15 gennaio, e dopodomani, giovedì 16 gennaio, tutte le automobili alimentate a diesel (anche Euro 6) non potranno circolare all'interno della ‘Fascia Verde' di Roma. Considerato che i valori di Pm10, le polveri sottili, continuano ad essere molto alti e superiori ai limiti consenti dalle legge, l'amministrazione capitolina ha deciso di prorogare le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti. Come detto, riguarderà tutti i veicoli privati alimentati a gasolio.

Stop a tutti i veicoli Diesel, info e orari

Queste le due fasce orarie in cui le auto diesel non potranno circolare: dalle ore 7,30 alle 10,30 e dalle 16,30 fino alle 20,30. Potranno invece circolare dalle 10,30 alle 16,30 e dalle 20,30 fino alla mattina successiva. L'ordinanza riguarda tutte le automobili diesel da Euro 3 a Euro 6. Già prevista da precedenti ordinanze l'interdizione completa all'ingresso nella ‘Fascia Verde' per i veicoli a motore diesel ‘Euro 1' ed ‘Euro 2' e benzina ‘Euro 1'.

in foto: La Fascia Verde

Inoltre gli impianti di riscaldamento dovranno gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

"Gli interventi sono stati adottati sulla base dei criteri indicati nel Piano di intervento operativo, come stabilito dalla delibera n.76 del 28 ottobre 2016. I rilevamenti hanno, infatti, evidenziato livelli di inquinamento elevati e una situazione prevista di forte e persistente criticità nei prossimi giorni. Il testo dell'ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale", si legge nella nota diffusa dal Campidoglio.

Confermata la domenica ecologica del 19 gennaio

Il 19 gennaio è confermata la Domenica Ecologica, che prevede il divieto di circolazione per tutti gli autoveicoli all'interno della ‘Fascia Verde' dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30.