Si è ubriacato e ha iniziato a infastidire i clienti di un ristorante al centro di Roma, in zona Cavour. Poi, alla vista della polizia, non solo non si è ridimensionato, ma prima ha sfottuto gli agenti lanciandogli delle monetine in faccia, poi ne ha colpito uno in faccia con un pugno. Un turista inglese di trent'anni è stato arrestato ieri sera dalla Polizia Locale di Roma Capitale e portato in carcere: dovrà rispondere dei reati di resistenza, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al'esito del processo con rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria, mentre l'agente ferito è stato portato in ospedale dove ha ricevuto le cure necessarie. Ha riportato contusioni al volto e alla spalla.

Roma, turista inglese molesto aggredisce polizia: arrestato

La vicenda è avvenuta intorno alle 19.30 della serata di ieri. Una pattuglia del I Gruppo Ex Trevi stava operando in zona Cavour come ogni sera, quando è stata chiamata da un gruppo di persone che gli faceva cenno di fermarsi. All'interno di un ristorante c'era un uomo di nazionalità inglese che, dopo aver alzato molto il gomito, ha iniziato a infastidire i clienti sedendosi di tavolo in tavolo, alzando la voce e insultando gli avventori. Arrecando ovviamente fastidio alle persone che desideravano solo passare una sera in tranquillità, pace e relax. Quando gli agenti sono arrivati il trentenne ha continuato con l'atteggiamento strafottente e ha rifiutato di farsi identificare. Dopodiché ha sbattuto in faccia alcune monetine a un agente e poi lo ha aggredito con un pugno in faccia. Bloccato immediatamente, è stato condotto presso gli uffici di via della Greca ed è stato arrestato.