in foto: Magazzino con cibo e bevande scadute scoperto a Roma, zona Romanina

Scoperto un enorme deposito di alimenti e bevande in zona Romanina, Roma, in via Ignazio Scimonelli. All'interno ben sette quintali di merci scadute: bevande, spezie, pasta, riso, tutto privo di etichetta. Parte della merce era stipata in terra alla rinfusa e molte confezioni erano aperte. Sopra i sacchi e le confezioni c'erano escrementi di ratto, guano di piccione, topi e blatte.

Sul posto la Asl e gli agenti della polizia locale

L'ispezione è stata condotta dagli agenti del Gruppo VII Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Avvisata la Asl di zona i cui ispettori, intervenuti sul posto, hanno disposto l’immediata sospensione dell’attività, gestita da un cittadino bengalese di 40 anni, e la chiusura del magazzino. Tutta la merce è stata sequestrata e probabilmente verrà distrutta. Grazie all'intervento degli agenti e degli ispettori Asl, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla polizia locale, è stato possibile reprimere una condotta, oltreché illecita, particolarmente dannosa per la salute pubblica.