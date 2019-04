in foto: Immagine di repertorio

Un cadavere è stato trovato nell'area dell'ex Mattatoio nel quartiere Collatino di Roma. A rinvenire il corpo senza vita è stato un passante che lo ha notato nei pressi della Palmiro Togliatti nel pomeriggio di sabato scorso 30 marzo e che ha subito dato l'allarme, chiaramente spaventato per lo stato in cui si trovava la persona riversa a terra. Si tratta di una transessuale di cui non è possibile al momento stabilire né l'identità né l'età: il corpo infatti era in avanzato stadio di decomposizione per la sua esposizione all'aria aperta e agli agenti esterni che ne hanno favorito e accelerato il processo di deperimento. Il cadavere era riverso a terra, posto su un materasso che si trovava in strada ed era seminudo, coperto solamente nella parte superiore con un maglione logoro.

Ricevuta la chiamata, sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del commissariato Prenestino, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica che hanno transennato l'area, svolto i rilievi e che stanno indagando sul caso per risalire a quanto accaduto alla vittima. Al momento gli investigatori stanno vagliando tutte le ipotesi e non escludono l'omicidio anche se, secondo una prima verifica svolta sul corpo dal medico legale, non risultano evidenti segni di violenza. La salma è stata rimossa dal luogo del ritrovamento, portata in obitorio e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'autopsia. I risultati degli esami autoptici infatti serviranno a far luce sulla dinamica del decesso e risalire a eventuali responsabili.