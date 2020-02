Macabro ritrovamento nella mattinata di ieri a Roma, sulle sponde del fiume Tevere. Il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un'area golenale del fiume all'altezza della Salaria, nella zona di Villa Spada. A trovare il cadavere sono stati alcuni agenti della squadra Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) della polizia locale di Roma Capitale, durante il servizio di controllo delle sponde del fiume. Il corpo senza vita si trovava in una zona poco visibile, sotto un ponte, coperto da un materasso. Stando alle prime informazioni fornite dal medico legale, il cadavere potrebbe appartenere a un transessuale e il decesso risalirebbe ad almeno due o tre settimane fa. Sono in corso indagini per stabilire la causa della morte e l'identità della vittima.