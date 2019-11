in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Un cadavere è stato trovato all'altezza del Ponte della Musica a Roma, che collega il lungotevere Flaminio e Cadorna. Il rinvenimento risale alla mattina di oggi, venerdì 1 novembre, giorno di Ognissanti, intorno alle ore 10.30. Secondo le informazioni apprese si tratta del corpo senza vita di un uomo di un'età compresa tra i quaranta e i cinquant'anni. Al momento del ritrovamento era incastrato tra i rami che lo trattenevano e impedivano che la corrente lo trasportasse via. A dare l'allarme un passante, che ha scorto in acqua ciò che sembrava essere una sagoma umana e ha chiamato le forze dell'ordine.

Cadavere recuperato dai vigili del fuoco

Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti gli agenti del Commissariato Ponte Milvio, la Scientifica e il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per recuperarlo e riportalo sulla sede stradale, mentre i poliziotti hanno svolto gli accertamenti e i rilievi di rito. Sono in corso le verifiche necessarie per cercare di risalire all'identità dell'uomo, al momento non nota. Gli investigatori stanno cercando tra la lista delle persone scomparse, denunciate dai propri familiari.

Indagini della Polizia Scientifica

Non è chiaro da quanto tempo il corpo si trovasse nel Tevere, né come ci sia finito. Dai primi riscontri pare che sia rimasto in acqua per alcuni giorni, prima di essere ritrovato. I poliziotti indagano sul caso e non escludono nessuna pista. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio, in attesa dell'autopsia. I risultati autoptici serviranno a far luce sulle cause del decesso e aiuteranno gli investigatori a capire quanti giorni siano trascorsi dalla morte.