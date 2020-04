Una donna di 64 anni ha trovato del denaro in un parcheggio vicino a un supermercato in piazza San Giovanni Battista della Salle. Era il 10 aprile, molto probabilmente erano caduti dalle tasche di qualcuno che era andato a fare la spesa. Qualcuno che magari ha pensato che quel denaro fosse stato preso da qualcuno subito dopo, e ha pensato fossero andati ormai perduti. E che, perdendo le speranze, è tornato a casa senza. Non è andata invece così: la signora che ha trovato il denaro è andata al supermercato e ha consegnato i soldi alla direttrice dell'attività commerciale, in modo che chi li avessi persi potesse recuperarli in tutta tranquillità. In due settimane però, nessuno è passato a recuperarli. La signora, invece di ignorare la faccenda, ha pensato di fare un passo in più e chiedere aiuto alla Polizia Locale degli uffici di via Aurelia 470. La donna ha pensato che, soprattutto in questo periodo di difficoltà economiche per via della pandemia, a chi li avesse persi avrebbero potuto fare comodo.

L'appello della Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale Gruppo Aurelio hanno lanciato un appello per provare a rintracciare la persona che ha perso il denaro. "Chiunque sia in grado di dimostrare che la cifra persa gli appartiene può rivolgersi presso i nostri uffici di via Aurelia 470, contattando i numeri telefonici 06.67697050 oppure 06.67697060, o inviando una mail a seg13aurelio.polizialocale@comune.roma.it – fa sapere la Polizia Locale – Gli agenti provvederanno alla riconsegna del denaro solo dopo aver verificato la veridicità della richiesta".