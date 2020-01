in foto: Foto di repertorio

L'aria di Roma continua ad avere livelli di Pm10, le cosiddette polveri sottili, superiori ai limiti consentiti dalla legge e per questo per ieri, 12 gennaio, e oggi, lunedì 13 gennaio, ha disposto lo stop ai veicoli più inquinanti. Le centraline registrano un superamento dei limiti consentite praticamente in tutte le zone della Capitale, ma la concentrazione più alta è stata rilevata in quelle di via Magna Grecia e del Tiburtino.

Queste le limitazioni alla circolazione previste dall'ordinanza della sindaca Raggi:

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE (oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) nella giornata del 13 Gennaio 2020 nella Z.T.L. “Fascia Verde”, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per:

– ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive);

– autoveicoli alimentati a benzina “EURO 2” (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive);

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per:

– autoveicoli diesel "EURO 3" (ovvero non conformi a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE – Fase B e siccessive oppure non conformi alla Direttiva 1999/96/CE – Riga B1 e successive).

Domani possibile stop a tutti i veicoli diesel

Per domani la sindaca Raggi sta valutando di bloccare tutte le automobili alimentate a diesel fino ad Euro 6. Nel frattempo il Comune "invita i cittadini ad attuare una serie di azioni volte alla riduzione delle emissioni per contribuire a prevenire l'aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera". Il Campidoglio invita a "optare per l'uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l'impiego dell'auto e dei veicoli privati a motore; usare in modo condiviso l'automobile (car pooling o car sharing); limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura dell'aria negli edifici".