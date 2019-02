in foto: (Immagine di repertorio)

Grossi disagi questa mattina all'ora di punta sulla metro B di Roma. Diversi utenti hanno segnalato treni in ritardo, vagoni super affollati e metro bloccata anche per dieci minuti nelle stazioni senza ricevere informazioni. I viaggiatori della metro romana hanno scelto Twitter come canale per esprimere le proprie critiche all'Atac, "colpevole" secondo qualche utente anche di non aver aggiornato il portale nella sezione relativa alla circolazione in tempo reale, che viene definita regolare. Dalle segnalazioni però appare chiaro che non sia così. Qualche utente, sempre su Twitter, ha segnalato anche che i treni in transito nelle stazioni non si sono fermati. La risposta di Atac tradisce l'esistenza dei disagi: "Alcuni treni possono essere inviati a prendere servizio in linea per diminuire tempi di attesa e affollamento", ha risposto l'azienda a chi chiedeva informazioni a riguardo. I disagi, stando a quanto emerso, riguardano tutta la linea B. La situazione è stata particolarmente critica attorno alle 8, ma i disagi continuano.