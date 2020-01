Rapina ieri pomeriggio da Cisalfa, in via dei Colli Portuensi. Due banditi armati di pistola hanno fatto irruzione nel negozio di via dei Colli Portuensi giovedì, e minacciando commessa e avventori si sono fatti dare l'incasso della giornata, circa mille euro in tutto. Dopodiché sono fuggiti a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. Nessuno è rimasto ferito, nel negozio – alla fine della rapina durata pochi minuti – solo shock e paura tra i presenti, che hanno poi dato l'allarme chiamando la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato Gruppo XV San Paolo per raccogliere le testimonianze dei lavoratori e dei clienti presenti al momento del furto. Per adesso i due rapinatori non sono stati ancora identificati.

Rapina a Cisalfa in via dei Colli Portuensi, scappati i rapinatori

A compiere la rapina a Cisalfa in via dei Colli Portuensi sarebbero stati due uomini italiani. Non sono stati visti in volto perché indossavano un casco e un passamontagna in modo da camuffare i propri lineamenti. Secondo il racconto dei testimoni presenti, i rapinatori non hanno estratto la pistola: la commessa sapeva che erano armati perché ha visto la pistola alla cintola dell'uomo che le ha chiesto l'incasso. La rapina è avvenuta poco dopo le 18 ed è durati pochi minuti, il tempo di prendere i soldi e scappare. Sono riusciti a dileguarsi velocemente perché avevano già pronto uno scooter sul quale fuggire, in modo da non rimanere imbottigliati nel traffico che a quell'ora si forma per le strade di Roma. Per ora non si sa nulla sulla loro identità né se abbiano colpito altre volte nella zona dei Colli Portuensi: le indagini sono ancora in corso per risalire a loro.