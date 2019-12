Mezzi del trasporto pubblico potenziati a Roma durante le Feste. Natale è alle porte e la Capitale si prepara ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da tutto il Mondo. Accorsi nella Città Eterna dall'estero per le vacanze o da tutta Italia per raggiungere i propri cari, Roma illuminata dalle luminarie ha un fascino unico. Per far fronte ai numerosi spostamenti in città, specialmente per le strade del centro storico, a partire dal 7 dicembre, fino al 6 gennaio, Roma Capitale attraverso Atac, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino, ha potenziato le corse di bus e metro in città. Particolarmente frequentate infatti saranno le vie dello shopping, da via del Corso a via del Babbuino, passando per Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Venezia, che ospita l'albero Spelacchio.

Metro e bus potenziate a Roma durante le feste di Natale

Il servizio di potenziamento delle corse metro e bus di Roma sarà attivo tutti i giorni dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020. Saranno escluse le giornate del 25 e 26 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020) L’intensificazione delle linee bus e metro A, B e B1 riguarderà invece i fine settimana fino al 22 dicembre. L'iniziativa, spiega la sindaca Virginia Raggi, “per favorire gli spostamenti durante il periodo natalizio, ridurre il traffico e l’invasione di auto private in giorni e orari di alta affluenza".

Navetta dello shopping a Roma

Per l'occasione sarà disponibile una navetta dello shopping, oltre alle linee bus e metro potenziate per agevolare gli spostamenti verso il centro storico. La navetta dello shopping sarà una linea circolare servita da vetture elettriche e consentirà le vie centralissime della Capitale collegando anche il quartiere Prati e i nodi principali della rete bus con i parcheggi limitrofi.