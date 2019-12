I trasporti perdono corse, male la differenziata ma diminuiscono le buche. È quanto emerge dai dati 2019 dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale che ogni anno pubblica una relazione sull'attività svolta. Il dossier è stato presentato oggi in Campidoglio alla presenza del vicesindaco Luca Bergamo e del presidente dell'aula capitolina Marcello De Vito. A fare da traino è ancora il turismo, nonostante i disagi e disservizi nei quali un potenziale turista può imbattersi, con fermate della metropolitana chiuse, ritardi e cancellazioni delle corse e immondizia che invade anche le strade del centro storico.

Rifiuti, raccolta differenziata insufficiente

Iniziamo con una delle questioni che maggiormente attanagliano Roma e provocano grattacapi alla sindaca Virginia Raggi: i rifiuti. Secondo l'Authority la raccolta differenziata della Capitale è in forte ritardo, "scarsa in quantità e in qualità, allontana nel tempo la prospettiva dell’economia circolare, così che l’impiantistica insufficiente diventa la causa principale del fallimento dell’intero progetto" già lo sapevamo ma ora è scritto nero su bianco nel dossier. Il 2019 è stato l'anno del rinnovo del contratto di servizio con Ama e "dopo un 2018 caratterizzato dall’incremento della quantità di rifiuti prodotti e da una battuta di arresto della raccolta differenziata percentuale, Roma nel primo semestre 2019 nonostante varie difficoltà, registra nuovamente una diminuzione dei rifiuti e un aumento della differenziata al 46% (+2% rispetto al 2018)".

Trasporti, linee soppresse

Per quanto riguarda il tema viabilità "l’entrata in esercizio di 227 mezzi ha avuto, come confermano i dati provvisori del 2019, effetti immediati sull’aumento delle percorrenze e sulla riduzione dello scostamento dal programmato". Tuttavia risultano "in forte aumento il numero di corse perse sul servizio di superficie sia per Atac che per Roma Tpl: negli ultimi cinque anni sono triplicate per Atac (1,65 mln nel 2018, circa 4.380 in media al giorno); nello stesso intervallo di tempo, il numero di corse perse da parte di Roma TPl è aumentato di quasi sette volte".

Buche a Roma

Sono oltre 380 mila i metri quadrati di strade rifatte nel 2018 spiega l'Autority e arriveranno a oltre un milione alla fine del 2019. Migliorano dunque le condizioni delle strade della Capitale, ma l'Agenzia chiarisce, complice "il numero di richieste di risarcimento per i danni ai veicoli provocati dal manto stradale dissestato", da buche avvallamenti che mettono quotidianamente a dura prova gli pneumatici. Le Assicurazioni di Roma, tra il 2016 e il 2018 hanno erogato 1,7 milioni di euro di rimborsi.