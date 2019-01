in foto: Immagine di repertorio (Fonte la Presse)

Paura questa sera in viale Trastevere a Roma, all'altezza di piazza Mastai. Un tram della Linea 8, infatti, avrebbe investito due pedoni, che si trovavano in quel momento sui binari. Traffico in tilt: Atac ha fatto sapere di aver interrotto il traffico per consentire i rilievi del caso alle forze dell'ordine e per soccorrere le due persone. Istituito anche un servizio navetta tra piazza Venezia e stazione Trastevere.

Stando a quanto ricostruito finora, i due pedoni sarebbero due clochard che si trovavano sui binari forse a causa di una discussione che stavano avendo in quel momento. Il tram sarebbe arrivato sul posto e se li sarebbe trovati improvvisamente davanti, non riuscendo a fermarsi in tempo prima di investirli. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale, assieme ai vigili del fuoco. Entrambe le persone investite, un uomo ed una donna, erano privi di documenti: la donna è stata portata in codice rosso al San Camillo, l'uomo invece al Santo Spirito. Il guidatore del tram ha accusato un malore dopo l'incidente, ed è stato portato a sua volta al Fatebenefratelli. Solo alle 22.20 è stato ripristinato invece il servizio sull'intera linea.