in foto: Il tram 19 deragliato in via Ottaviano – foto Twitter

Un tram della linea 19 è uscito dai binari nella tarda serata di oggi in via Ottaviano a Roma. Stando a quanto si apprende, per il momento la strada è stata chiusa. Non ci sarebbero feriti.

Gli addetti di Atac stanno cercando tuttora di rimettere il tram in carreggiata e per il momento la strada è chiusa al traffico veicolare. Sconosciuti restano al momento i motivi del deragliamento. Su Twitter Atac informa: "Linea tram 19 servizio sostitutivo tra Valle Giulia <-> Leone IV, (inconveniente ad una vettura tram a Ottaviano)". Sempre su Twitter l'utente Pedro Armocida ha caricato un video in cui si vede il tram uscito fuori dai binari nel cuore del quartiere Prati di Roma.