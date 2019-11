in foto: Immagine di repertorio

Dramma questa notte intorno alle 3 sull'autostrada A1 Milano-Napoli a causa di un grave incidente stradale che ha visto coinvolte una macchina e un mezzo pesante. Un uomo è morto nell'impatto a causa delle gravi ferite riportate: i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per lui, lo schianto era stato troppo forte e il corpo non ha retto all'urto. L'incidente è avvenuto al chilometro 584 nel tratto tra l'allacciamento con la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli. Insieme alle ambulanze del 118 sono arrivate anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia per verificare cosa fosse accaduto e mettere in sicurezza la strada. Secondo le prime informazioni, il traffico non avrebbe subito rallentamenti per l'incidente. Al momento non è ancora nota la dinamica del sinistro né l'identità della vittima.

Incidente mortale sull'A1, un'altra tragedia sulle strade del Lazio

Si tratta dell'ennesimo incidente stradale sulle strade del Lazio che, soprattutto la notte, si trasformano in una trappola mortale per automobilisti e centauri. Per ora non si sa ancora cosa sia successo esattamente sull'A1, e perché la macchina e il mezzo pesante si siano scontrati all'altezza di Valmontone. Forse per una distrazione dei conducenti, per un colpo di sonno, per le condizioni meteorologiche avverse a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito tutta l'Italia. Fatto sta che un'altra famiglia piange un proprio caro per una tragedia fortuita che purtroppo spesso non trova spiegazioni. Adesso saranno gli agenti della polizia stradale a determinare con esattezza cosa sia successo questa notte e ad accertare eventuali responsabilità. Non si conoscono invece le condizioni dell'altra persona coinvolta nell'incidente, né se abbia riportato ferite gravi a causa dell'impatto.