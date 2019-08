in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Tragico incidente stradale in via Tuscolana a Roma. Un uomo di 42 anni ha perso il controllo della sua moto ed è andato a sbattere contro un palo nella zona del Quadraro. Il centauro è morto sul colpo.

Perde il controllo della moto e va a sbattere in via Tuscolana: morto un 42enne

Lo schianto è avvenuto attorno alle 13 di oggi, sabato 24 agosto, all'angolo con via Pisoni. L'impatto è stato molto violento e il motociclista è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati gli equipaggi del 118, ma per il centauro non c'era più niente da fare.

Indaga la polizia locale: non ci sarebbero altri veicoli coinvolti

La polizia locale di Roma indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. A quanto emerge il centauro, che era in sella a una moto di grossa cilindrata e viaggiava in direzione del centro della capitale, avrebbe perso il controllo all'altezza della curva per poi colpire ad alta velocità il cartello stradale. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Quattro giorni fa un altro motociclista, di 41 anni, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Castel Fusano. Il centauro viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'automobile guidata da una ragazza di 22 anni, che si è fermata a prestare soccorso. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite.