Tragedia oggi nel quartiere Prenestino, a Roma. Un uomo è stato trovato morto in macchina intorno alle 12 del due gennaio dai carabinieri allertati dai passanti, terrorizzati. Secondo le prime informazioni, si sarebbe sparato da solo una volta all'interno dell'abitacolo per togliersi la vita. Da quanto si apprende non sarebbero stati trovati bigliettini nella macchina per spiegare le motivazioni del terribile gesto. Sul posto, chiamati dai residenti preoccupati per i colpi sentiti, i carabinieri della stazione Torpignattara, della compagnia Casilino e la squadra che si occupa dei rilievi per il VII Nucleo di via in Selci. Per cercare di aiutare l'uomo sono arrivati anche i medici del 118, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: era già morto a causa della gravità delle ferite riportate.

Prenestino, entra in macchina e si spara: indagano i carabinieri

Sulle cause che hanno indotto l'uomo a spararsi indagano i carabinieri, che vogliono capire anche perché l'uomo avesse con sé un'arma e la sua provenienza. Non è stata resa nota né la sua identità, né le motivazioni che l'hanno spinto a togliersi la vita in modo così tragico. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo sia entrato nella sua macchina, nel quartiere Prenestino, con l'arma carica. Poi se la sarebbe puntata contro, togliendosi la vita con un solo colpo. Sono stati i residenti a chiamare spaventati le forze dell'ordine dopo aver sentito il rumore degli spari. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno fatto la tragica scoperta. Non è ancora chiaro se l'uomo sia morto sul colpo o meno, ma è probabile che il decesso sia stato molto veloce a causa della gravità delle ferite riportate.