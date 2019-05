Il viaggio delle Harley Davidson prosegue in tutta Italia per arrivare a Roma, dove il 25 e il 26 maggio in via Demetriade andrà in scena un'altra tappa dell'H-D Freedom On Tour 2019, l'evento per vivere a pieno l'esperienza in sella ai bolidi della casa motociclistica statunitense. Il weekend è organizzato dalla concessionaria ufficiale Harley-Davidson Roman Village e coinvolgerà tutti gli amanti delle due ruote vogliosi di conoscere i nuovi mezzi: i motociclisti avranno la possibilità di provare la nuova gamma Softail, che sta riscuotendo un ottimo successo grazie anche alle innovazioni apportate al motore, al volante e alle gomme. Un'occasione unica per tutti gli appassionati di motori per celebrare a pieno uno dei simboli del motociclismo, protagonista di molte pellicole di successo, come "Easy Rider" e "Ghost Rider". Ecco tutte le informazioni sull'evento:

Cosa ci sarà alla festa dell'Harley Davidson

Un'altra novità che sarà possibile sperimentare è l'introduzione di un nuovo modello, l'FXDR, che potrà essere provato con un giro di prova gratuito, previa prenotazione. I turni alla guida saranno accompagnati da guidatori esperti e dureranno circa mezz'ora. Per poter effettuare le prove è necessario essere in possesso di una patente A illimitata e in corso di validità. Inoltre è obbligatorio un abbigliamento consono, vale a dire tuta e protezioni necessarie per evitare di subire infortuni. Per chi invece non volesse provare il brivido di un giro sopra l'Harley Davidson ci sarà la possibilità di visitare i vari stand della nota casa motociclistica americani, dove si potranno trovare vari gadget, oltre a caschi, giubbotti e guanti rigorosamente firmati H-D.

Come arrivare alla festa dell'Harley Davidson

Arrivare a via Demetriade è semplice, sia in macchina che con altri collegamenti. Con i mezzi di superficie è possibile raggiungere la festa dell'Harley Davidson con i seguenti autobus: 913, 87, 650, 53, 85, 87, 664, 32. La fermata della metro A più vicine è quella di Colli Albani, che dista poco più di un km rispetto a dove si terrà l'evento.