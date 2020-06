Via dell'Acqua Acetosa Ostiense è rimasta chiusa per diverse ore, poi riaperta, a seguito di un abbondante allagamento, che ha richiesto l'intervento di diverse squadre Acea. A provocare la copiosa perdita un tir, che transitando lungo la strada ha danneggiato una condotta dell'acqua, tranciandola. L'episodio risale alla notte compresa tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, nel quartiere di Mostacciano a Roma. Secondo le informazioni apprese era da pochi minuti passata l'una e il camionista stava transitando lungo la strada nel territorio della periferie Sud della Capitale, quando il tir del quale era alla guida, ha tranciato la conduttura dell'acqua e se n'è andato, senza avvisare nessuno. Il tratto era infatti vietato con opportuna segnaletica, al transito dei veicoli di altezza superiore ai 4 metri. Il camionista ha proseguito il suo viaggio come se nulla fosse, incurante del fatto che l'acqua stesse allagando la strada, riversandosi come un fiume in piena e che, oltre all'ingente spreco di risorsa, avrebbe potuto rivelarsi un problema per la sicurezza stradale degli altri conducenti che si ritrovavano a percorrere quel tratto di strada. Il danno oltre all'allagamento, ha provocato disagi ai residenti del quartiere: molti palazzi sono infatti rimasti senz'acqua all'interno delle loro abitazioni.

Camionista denunciato

Ad intervenire sul posto per gli accertamenti e la gestione della viabilità stradale gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno raccolto gli elementi necessari e indagato per risalire alle cause che hanno portato all'improvvisa rottura. Nel frattempo, in attesa dei tecnici Acea, hanno chiuso la strada al traffico per diverse ore. Fortunatamente in zona erano presenti delle telecamere di videosorveglianza, i cui filmati, acquisiti dagli agenti del IX Gruppo Eur, hanno mostrato il passaggio del camion e il conseguente danneggiamento della conduttura idrica. Tramite ulteriori accertamenti è emerso che alla guida del mezzo pesante in questione c'era un ventottenne marocchino, che ha ricevuto una denuncia per danneggiamento e interruzione di servizio di pubblica utilità: dovrà rispondere anche della violazione amministrativa relativa al mancato rispetto della segnaletica.