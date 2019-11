Un altro tifoso del Celtic è stato accoltellato ieri notte, probabilmente da un ultras della Lazio. Si tratta di un giovane di vent'anni trasportato in ospedale in codice giallo, le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. L'aggressione è avvenuta intorno alle 2.30 in via Giulio Cesare, nel quartiere Prati. Sul posto è giunta l'ambulanza del 118 più i carabinieri della compagnia San Pietro, del Radiomobile e del Nucleo investigativo per i rilievi. È caccia all'aggressore, non ancora identificato. Si tratta del terzo accoltellamento ai danni di tifosi del Celtic: altre due persone sono state ferite alla vigilia del match in un pub al centro di Roma. Atri arresti sono stati fatti nel post partita dai poliziotti della Digos: un gruppo di ultras della Lazio, composto da dodici persone, ha tentato di aggredire i tifosi del Celtic in piazza Risorgimento. Messi in fuga dagli agenti, i dodici hanno provato a nascondersi in alcuni palazzi in zona San Pietro, ma sono stati trovati e arrestati.

Arrestati 12 ultras della Lazio: applicata aggravante del Decreto Sicurezza

I dodici ultras sono stati processati oggi con rito direttissimo. La Procura di Roma ha chiesto la convalida dell'arresto per tutti. Due si trovano ai domiciliari, accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: uno in particolare avrebbe rotto la spalla a un agente della Digos, che ha ricevuto 35 giorni di prognosi. Gli altri dieci tifosi sono stati messi in libertà perché incensurati, ma rimangono comunque indagati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A tutti loro è stata riconosciuta l'aggravante del nuovo Decreto Sicurezza nella parte relativa alle manifestazioni sportive. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, i dodici avrebbero attaccato i tifosi del Celtic – scortati in quel momento dalla polizia – con un lancio di sanpietrini e bottiglie.

Celtic-Lazio, tentata rapina a Termini: arrestato un uomo

E non finisce qui. Se la sono vista brutta alcuni tifosi del Celtic che la scorsa notte sono passati vicino Termini. Approfittando del buio e dell'ora tarda, un gruppo di persone ha tentato di derubarli a via Giolitti, inscenando un vero e proprio assalto. Qualcosa però non è andato per il verso giusto: i tifosi, infatti, si sono accorti di essere seguiti e hanno allertato i carabinieri, giunti sul posto poco dopo la chiamata al numero d'emergenza. Non si sarebbe trattato di un attacco pianificato da ultras laziali: a essere fermato, infatti, è stato un uomo di 44 anni di origine marocchina già noto alle forze dell'ordine. Nessuna traccia dei complici, che sono riusciti a dileguarsi per le vie intorno alla stazione e nascondersi. Il 44enne è stato arrestato per tentato furto, mentre continuano le indagini dei militari per identificare gli altri appartenenti alla banda.