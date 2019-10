in foto: Foto di repertorio

Drammatico incidente in piazzale Appio a Roma. Uno scontro tra uno scooter e un'automobile che in realtà poteva portare a conseguenze ben peggiori, data la dinamica di quanto accaduto. Un uomo in sella a uno scooter ha tamponato una Smart ferma a un semaforo e, vista la violenza dell'impatto, ha sfondato con la testa il vetro del lunotto posteriore della vettura. Ha rischiato seriamente di essere decapitato dai vetri rotti, ma fortunatamente ha riportato ferite gravi al collo, ma non mortali. L'uomo, un 58enne romano, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio.

Indagano gli agenti del gruppo Appio

Il fatto è avvenuto intorno alle 11,30 di oggi, giovedì 31 ottobre, in piazzale Appio a Roma. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti del gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale. A loro spetterà il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente. Come detto, la Smart era ferma a un semaforo rosso quando la motocicletta l'ha tamponata. Il conducente della vettura non ha riportato ferite gravi.

