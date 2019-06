Roma, tentato suicidio: uomo si lancia dal balcone, ma una tenda da sole lo salva

Un uomo ha tentato il suicidio ad Albano, in provincia di Roma, lanciandosi da un balcone al secondo piano della sua abitazione. A salvarlo una tenda da sole, che ne ha attutito la caduta. Il 49enne è rimasto ferito, soccorso e trasportato in ospedale con l’eliambulanza, ma non è in pericolo di vita.