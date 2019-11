in foto: Immagine di repertorio

Ha tentato il suicidio lanciandosi da un palazzo, ma i poliziotti l'hanno salvata afferrandola al volo. Momenti di paura nel quartiere Appio Latino di Roma, dove una residente ha cercato di compiere il gesto estremo, davanti agli occhi spaventati dei passanti che erano in strada. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre, in un edificio a San Giovanni. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 14.30 quando la ragazza, una ventottenne, è comparsa sul balcone della propria abitazione, guardando insistentemente verso il basso. A dare l'allarme i familiari che appena hanno compreso l'intento della giovane, hanno chiesto l'intervento urgente dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

I poliziotti salvano una ragazza che tenta il suicidio

I pompieri hanno iniziato a dialogare con lei, tentando un approccio comprensivo e dolce, ma la ragazza pareva non essere intenzionata a ripensarci. Nel frattempo, mentre i vigili del fuoco erano impegnati a tenerla d'occhio, i poliziotti sono entrati nel palazzo e si sono posizionati nell'appartamento sottostante, per cercare di afferrarla a volo nel caso in cui avesse deciso di buttarsi. E così è stato. Poco dopo la giovane si è lasciata cadere nel vuoto. Gli agenti del reparto Volanti e del Commissariato San Giovanni Bosco l'hanno presa tra le braccia, senza lasciarsela scappare.

Ragazza salvata dai poliziotti a San Giovanni non è in pericolo di vita

Una volta messa in sicurezza e riportata a terra, i poliziotti l'hanno affidata alle cure dei paramedici che nel frattempo attendevano sul posto. La ragazza è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti necessari ma fortunatamente da quanto si apprende, non è in pericolo di vita, grazie al pronto intervento di vigili del fuoco e polizia che collaborando insieme, hanno scongiurato che potesse impattare al suolo e subire conseguenze ben più gravi.