Un uomo di nazionalità algerina ha tentato il suicidio ieri a Fiumicino ma è stato fortunatamente salvato dall'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. La scena tragica ha avuto luogo al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino: l'uomo, in evidente crisi di panico, voleva gettarsi dal parapetto della corsia di transito dei veicoli nei pressi delle Partenze del Terminal 3. Subito è intervenuto sul posto il personale dell’Ufficio della Polizia di Frontiera che ha iniziato a parlare con l'uomo, cercando di convincerlo a non buttarsi di sotto. Intanto, la Sala Operativa ha fatto posizionare un autobus sotto al parapetto per ridurre la distanza in caso si fosse lanciato. L'uomo, però, sembrava deciso a voler togliersi la vita: per questo un poliziotto ha iniziato a distrarlo per permettere a un altro agente di afferrarlo e trascinarlo a terra. Attimi concitati, ma alla fine la situazione si è risolta nel migliore dei modi: dato lo stato di shock in cui riversava l'uomo che ha tentato di gettarsi dal parapetto, le forze dell'ordine lo hanno affidato alle cure del 118, già intervenuto sul posto con le sue ambulanze.

Tentato suicidio a Fiumicino: non si conoscono i motivi del gesto

Non si conoscono ancora i motivi del gesto che hanno spinto l'uomo a voler tentare il suicidio all'aeroporto di Fiumicino. Gli agenti lo hanno trovato in un'evidente crisi di panico e solo la freddezza con cui è stata gestita la situazione ha impedito che si verificasse una vera e propria tragedia. L'uomo non aveva nessuna intenzione di desistere dall'intento di togliersi la vita: niente di quello che gli è stato detto è servito a fargli cambiare idea. Attimi di terrore che hanno coinvolto anche gli automobilisti che in quel momento circolavano intorno all'aeroporto e che si sono trovati davanti questa scena tragica. Che, fortunatamente, non è finita con il suicidio dell'uomo.