in foto: Il coltello usato per l’aggressione

Ha tentato di accoltellare il presunto amante della moglie con un coltello da cucina. Tentato omicidio in zona Casal Bruciato, all'interno del territorio del Municipio IV di Roma. Un uomo di 45 anni, straniero, è stato bloccato da una pattuglia di agenti del IV Gruppo Tiburtino con l'accusa di aver provato ad accoltellare un uomo di 40 anni, presunto amante della moglie. Stando a quanto comunicano i vigili, gli agenti in servizio di pattugliamento in zona hanno sentito delle grida provenienti da un'officina, si sono avvicinati e sono riusciti a bloccare l'uomo pochi istanti prima che quest'ultimo riuscisse a colpire il titolare dell'attività. Grazie a successivi accertamenti, è emerso che il 45enne accusato è stato in passato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, furto e truffa. Al termine delle indagini da parte degli agenti è stato denunciato per minaccia aggravata e lesioni.

Operazione della polizia, sequestrati 140 chili di droga

Operazione antidroga a Roma. La Sezione Narcotici della Squadra Mobile ha arrestato un 30enne straniero per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Con lui aveva 6 chili di hashish, ma all'interno di un box di cui aveva le chiavi, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 100 chili di hashish, 40 chili di marijuana, 3 chili e mezzo di cocaina. In seguito ad accertamenti è stato arrestato e accompagnato al carcere romano di Regina Coeli.