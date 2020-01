in foto: Immagine di repertorio

Aveva, nascosto nella borsa, un drone, e così ha tentato di entrare nella zona del Vaticano. Ma l'uomo è stato fermato dalla polizia che lo ha bloccato vietandogli così di accedere. È accaduto questa mattina, giorno in cui il Papa come ogni domenica celebra la messa in Cappella Sistina: l'uomo aveva con sé una borsa all'interno della quale era custodita una seconda borsa che nascondeva il drone. Sono stati i controlli della polizia che ogni domenica presidiano tutti gli ingressi in piazza San Pietro a bloccarlo. All'uomo è stato così vietato l'accesso in Piazza San Pietro mentre il drone non è stato sequestrato perchè non era in funzione: nei suoi confronti non è stato così preso alcun tipo di provvedimento particolare né è scattato nessun allarme specifico.