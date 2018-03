Da diverso tempo "alleggerivano" le auto dei clienti intenti a fare compere nel centro commerciale sulla via Aurelia, a Roma. Adesso per i due ladri, un 42enne e un 31enne, entrambi cittadini di origini slave con precedenti penali, sono scattate le manette: sono accusati di tentato furto aggravato in concorso, ma il 42enne è anche stato denunciato per non aver rispettato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, provvedimento a cui era sottoposto. I carabinieri della stazione Roma Bravetta hanno messo fine alle scorribande dei due ladri ieri: hanno sorpreso in flagrante il 42enne mentre cercava di forzare con un cacciavite la serratura di una Toyota Yaris per appropriarsi dello stereo, coperto dal 31enne che faceva da palo. L'auto è poi risultata essere di proprietà di un ignaro 33enne romano, che potrà ringraziare i carabinieri.

Una volta arrestati, i due sono stati perquisiti: i militari hanno trovato nelle loro disponibilità altri arnesi da scasso. I due ladri, entrambi senza fissa dimora nella Capitale, secondo i carabinieri sarebbero i responsabili di una serie di furti compiuti nelle auto in sosta vicino all'area commerciale dell'Aurelia. Diverse erano state nei giorni passati le segnalazioni, che avevano poi portato i militari dell'Arma a presidiare la zona mediante appostamenti. Ai carabinieri i due arrestati hanno detto di essere padre e figlio: circostanza che pare improbabile, considerando la loro età. I due malviventi sono adesso trattenuti in caserma, in attesa del processo per direttissima.