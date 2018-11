in foto: La suora in azione (frame dal video sulla pagina Facebook "Riprendiamoci Roma")

I "furbetti" dei mezzi pubblici sono un problema che accomuna molte città d'Italia, tra cui anche Roma. In un video, pubblicato sulla pagina Facebook "Riprendiamoci Roma" e che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, si vede all'opera quella che sembra una "furbetta" decisamente particolare: a entrare in metro senza timbrare il biglietto, scavalcando i tornelli, è infatti una suora. Il video è stato pubblicato venerdì sul social network. L'episodio immortalato è accaduto attorno alle 17 alla fermata metro Piramide sulla linea B: "Ore 17, Metro Piramide: la ‘portoghese' che non ti aspetti – recita il commento al video – Entra da tornelli uscita e sembra pure esperta".

Tra i tanti commenti non è mancato chi ha sottolineato che forse la religiosa era in possesso di biglietto e si è semplicemente confusa. Altri invece non concedono alla suora il beneficio del dubbio né altre attenuanti, condannandone senza mezzi termini il gesto. C'è poi chi sottolinea come alla fermata in questione gli addetti che dovrebbero controllare il rispetto delle norme siano spesso assenti. Una situazione che in qualche modo dunque "invoglierebbe" i furbetti a non timbrare i biglietti e oltrepassare i tornelli.