in foto: L’avvio della Fase 2 a Roma: la stazione della Metro C San Giovanni

Sui bus e sulle metropolitane di Roma non c'è confusione e non ci sono file. L'avvio della cosiddetta ‘fase 2' nella Capitale non ha causato particolari problemi al trasporto pubblico, almeno nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio. La stazione Termini è rimasta praticamente vuota e non si sono create file all'interno della stazione della metropolitana. Qualche coda in più a San Giovanni, nodo di scambio tra la linea A e la linea C della metro, e sul trenino Roma-Ostia. Per il momento molti romani sono rimasti a casa, ma è possibile che già nei prossimi giorni e soprattutto la prossima settimana la situazione possa peggiorare.

Zingaretti ai cittadini: "Non salite su bus e metro se li vedete troppo pieni"

Nonostante questa mattina il numero dei passeggeri sui bus sia rimasto sempre sotto controllo, molti cittadini hanno lamentato il fatto di non avere indicazioni sulla capienza del bus. Come fare a capire se un mezzo è pieno più della metà? Se il numero di posti a sedere è chiaramente indicato con degli sticker, non è chiaro invece quante persone possano sostare in piedi sui corridoi. L'ordinanza della Regione Lazio parla di capienza dimezzata per metropolitane e autobus, ma lo stesso presidente Zingaretti oggi ha invitato i cittadini ad assumere un comportamento responsabile e di non salire sui mezzi pubblici troppo pieni: "È evidente che avremo un servizio pubblico dei trasporti con una riduzione significativa dei posti per evitare assembramenti. Ci vuole pazienza e responsabilità. Non salite sui mezzi di trasporto che vedete troppo pieni. Non si può, è un rischio per la propria salute", ha detto il governatore nel corso della trasmissione ‘Buongiorno Regione' in onda su Rai Tre. Questa mattina anche la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, è andata alla stazione Termini per verificare la situazione e ha preso un autobus per andare al ministero (che si trova a Porta Pia).