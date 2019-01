Roma, in zona Spinaceto, periferia sud della Capitale, un ragazzo di 19 anni si è gettato dal balcone della sua abitazione. Intorno alle 11 circa il 19enne è stato ritrovato a terra in gravi condizioni sulla strada davanti all'edificio in cui abita. Stando a quanto ricostruito, il giovane si sarebbe buttato dal balcone di casa. Sconosciuti restano al momento i motivi del gesto. Il 19enne frequenta il liceo Ettore Majorana, un istituto del quartiere. Prima del gesto avrebbe inviato un lungo messaggio su Whatsapp agli amici. In pratica un testamento in cu avrebbe indicato a chi sarebbe andato il suo smartphone, a chi il credito Amazon e a chi la play station. Tra le ipotesi sulle cause, riferisce l'agenzia Ansa, c'è quella di una possibile delusione sentimentale. Le indagini sono comunque ancora in corso.

Soccorso immediatamente, è stato trasportato da un'ambulanza del 118 in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo. Il ragazzo si trova tuttora ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva e la sua prognosi rimane riservata.