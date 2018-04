È tornato alla regolarità il servizio sulla linea B e sulla linea B1 della metropolitana di Roma, dopo l'interruzione del servizio tra la fermata di San Paolo e quella di Castro Pretorio dalle ore 6.50 alle ore 8.50. Due ore di stop che hanno costretto Atac a predisporre il servizio di navette sostitutivo, e provocato grandi disagi proprio nell'ora di punta per chi si reca con il trasporto pubblico a lavoro. Per il ponte del 25 aprile chiuse le scuole, limitando così i disagi per gli studenti, ma tantissimi i turisti in città.

Lo stop è avvenuto per la segnalazione di alcuni utenti del servizio, della presenza di "pulviscolo nero" in galleria, che si sospettava generato dal fumo di un incendio. Dopo i controlli approfonditi dei vigili del fuoco non sono però emerse situazione di criticità e il servizio è ricominciato, mettendoci oltre due ore per tornare alla normalità. Presi d'assalto gli autobus e lunghe file alla stazione dei taxi alla Stazione Termini.

"Ancora una volta un problema tecnico alla metro getta Roma nel caos, con i cittadini che hanno subito oggi enormi disagi a

causa dell'interruzione del servizio – dichiara il presidente del Codacons Carlo Rienzi – Non è possibile che un guasto ad un treno blocchi o limiti la circolazione per così tempo, e in tali casi è necessario intervenire con prontezza riducendo al minimo i disagi per gli utenti. Chiediamo inoltre

– prosegue Rienzi – di verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza presso la Stazione Termini, dopo che molti passeggeri hanno segnalato oggi la chiusura delle entrate e delle uscite presso la fermata comprese quelle di scambio con la metro A".