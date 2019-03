in foto: Foto di repertorio, stazione Barberini – Metro A Roma

A Roma la stazione della Metro A Barberini è chiusa temporaneamente su "disposizione delle Autorità". Così fa sapere Atac oggi, 23 marzo, con un tweet ufficiale pubblicato sull'account Twitter: "Metro A: aggiornamento – stazione Barberini chiusa, treni transitano senza fermare (disposizione delle Autorità). Attivato servizio bus di supporto Termini-Barberini-via Veneto-Flaminio. Utilizzabile stazione Spagna". "La stazione Barberini è chiusa su disposizione delle Autorità", ribadisce Atac in un altro tweet.

Metro A, stazione Repubblica chiusa da ottobre

Nella giornata di giovedì a causa del cedimento di un gradino di una delle scale mobili presenti in stazione, Atac aveva deciso di chiudere la fermata al pubblico. Probabilmente a causa di questo incidente le autorità giudiziarie hanno optato per un prolungamento dello stop. Da ottobre è chiusa anche la stazione della Metro A Repubblica, che segue quella di Barberini ed è quella immediatamente precedente alla stazione Termini. Da giovedì e fino a data da destinarsi, quindi, da Termini, in direzione Battistini, la prima fermata utile è quella di piazza di Spagna. Un intero quadrante di Roma, al momento, è sprovvisto di fermate metro. Per il momento non è stata comunicata una data di riapertura di Barberini, mentre, stando a quanto annunciato dall'amministrazione comunale, la stazione Repubblica dovrebbe riaprire ai viaggiatori entro la fine del mese di maggio (non è stata ancora comunicata una data di riapertura né da Atac né dall'amministrazione comunale).