in foto: Immagine di repertorio

Ancora un caso di stalking e violenza contro le donne, e anche questa volta il protagonista è un uomo che ha messo in atto veri e propri atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Un 42enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Fiumicino per ordine del Tribunale di Civitavecchia e portato in carcere. Da tempo perseguitava la donna, che aveva deciso di chiudere la loro relazione e cominciare una nuova vita senza quel fidanzato violento che non le consentiva di condurre un'esistenza serena. L'ultimo episodio che di violenza, la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso, è avvenuta l'altra sera, quando lo stalker è andato sotto casa dell'ex compagna e, armato di piccone, le ha distrutto la macchina. Lei, terrorizzata, ha chiamato subito i carabinieri per denunciarlo. Informato il magistrato, è stato portato in carcere con l'accusa di atti persecutori.

Era diverso tempo che l'uomo perseguitava la sua ex compagna, nei confronti della quale aveva anche un divieto di avvicinamento. Minacce, insulti, pedinamenti, scenate: per lei non era possibile andare avanti in questo modo e già si era rivolta al giudice per provare a mettere un argine al suo comportamento, purtroppo senza successo. Lui continuava a perseguitarla senza sosta. Nemmeno il divieto d'avvicinamento ha funzionato: ma, stavolta, per lui sono scattate le manette. La compagna può – almeno per adesso – tirare un sospiro di sollievo, anche se bisogna vedere se l'uomo smetterà di stalkerarla una volta uscito dal carcere. Questi casi sono sempre più frequenti non solo a Roma, ma anche in tutta Italia: i casi di violenza, di cui solo una minima parte viene denunciata, sono all'ordine del giorno nella capitale.